 بالصور: مدير عام الجوزات يتفقد جوزات جازان  | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

بالصور: مدير عام الجوزات يتفقد جوزات جازان 

بالصور: مدير عام الجوزات يتفقد جوزات جازان 
عبد الله الفيفي ـ جازان
قام مدير عام الجوزات اللواء سليمان اليحي مساء اليوم بجولة تفقدية لمركز الخدمة بجوزات منطقة جازان لمتابعة تنفيذ اجراءات الحملة الوطنية الشاملة لمخالفي الاقامة والعمل وامن الحدود وطن بلا مخالف .

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