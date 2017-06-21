الرئيسية › محليات بالصور: مدير عام الجوزات يتفقد جوزات جازان 4:52 ص, 26 رمضان 1438 هـ - 21 يونيو 2017 م عبد الله الفيفي ـ جازان Tweet قام مدير عام الجوزات اللواء سليمان اليحي مساء اليوم بجولة تفقدية لمركز الخدمة بجوزات منطقة جازان لمتابعة تنفيذ اجراءات الحملة الوطنية الشاملة لمخالفي الاقامة والعمل وامن الحدود وطن بلا مخالف . شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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