خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان السعودية تفوز بـ 4 مناصب عربية في المبارزة

فازت السعودية بـ 4 مقاعد في الاتحاد العربي للمبارزة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التي اقيم في العاصمة الاردنية عمّان، حيث انتخبت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود رئيسة للجنة المرأة في الاتحاد العربي، وانضم سعود عطا الله الشمري لعضوية اللجنة التنفيذية، وعدنان السالمي في عضوية اللجنة الفنية، وفؤاد الناصري في عضوية لجنة المدربين.

وكان الشيخ سالم بن سلطان القاسمي ( الامارات ) قد فاز بمنصب رئيس الاتحاد العربي للمبارزة، وجاء نائبا له كلا من الشيخ إبراهيم بن سلمان ( البحرين) وجميل الزفتاوي( مصر) وزائدة الديراوي ( تونس) وفاز بمنصب الامين العام خالد العطيات ( الأردن) وبمنصب أمين الصندوق هدى الزين ( الإمارات)