 أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام الجوازات | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام الجوازات

أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام الجوازات
فيفاء أون لاين ـ جازان
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بقصر سموه مساء امس ، مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليًا .
واستعرض اللواء اليحيى خلال اللقاء الخدمات التي تقدمها إدارات الجوازات ، ومراحل تطور تلك الخدمات بما يخدم مصلحة المواطن والزائر والمقيم .
وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية الدور الذي تقوم به إدارة الجوازات لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود , مشيداً بالتطورات التقنية التي شهدتها كافة خدمات الجوازات بما يساعد في تسهيل إجراءات المواطن والمقيم , متمنياً سموه التوفيق للجميع .
من جانبه أعرب مدير عام الجوازات عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وتوجيهات سموه السديدة.

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