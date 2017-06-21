أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام الجوازات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بقصر سموه مساء امس ، مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليًا .

واستعرض اللواء اليحيى خلال اللقاء الخدمات التي تقدمها إدارات الجوازات ، ومراحل تطور تلك الخدمات بما يخدم مصلحة المواطن والزائر والمقيم .

وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية الدور الذي تقوم به إدارة الجوازات لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود , مشيداً بالتطورات التقنية التي شهدتها كافة خدمات الجوازات بما يساعد في تسهيل إجراءات المواطن والمقيم , متمنياً سموه التوفيق للجميع .

من جانبه أعرب مدير عام الجوازات عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وتوجيهات سموه السديدة.