 أمر ملكي : تعديل الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم #عاجل #السعودية | فيفاء أون لاين
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أمر ملكي : تعديل الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم #عاجل #السعودية

أمر ملكي : تعديل الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم #عاجل #السعودية
فيفاء أون لاين - مكة المكرمة / واس

الرقم : أ / 256
التاريخ 26 / 9 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 135 ) بتاريخ 26 / 9 / 1427هـ .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تعدل الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي : ” يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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