الرقم : أ / 258
التاريخ 26 / 9 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 63 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ .
وبناءً على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الأستاذ / عبدالرحمن بن علي الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه .
ثانياً : يعين معالي الدكتور / أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أمر ملكي : اعفاء نائب وزير الداخلية من منصبه وتعيين ” السالم ” نائباً لوزير الداخلية
الرقم : أ / 258
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