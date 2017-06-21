أمر ملكي : اعفاء نائب وزير الداخلية من منصبه وتعيين ” السالم ” نائباً لوزير الداخلية

الرقم : أ / 258

التاريخ 26 / 9 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 63 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ .

وبناءً على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الأستاذ / عبدالرحمن بن علي الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه .

ثانياً : يعين معالي الدكتور / أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود