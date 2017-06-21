الرئيسية › محليات بالفيديو :لحظة مبايعة محمد بن نايف للأمير محمد بن سلمان 8:39 ص, 26 رمضان 1438 هـ - 21 يونيو 2017 م فيفاء أون لاين - متابعة Tweet http://www.faifaonline.net/portal/wp-content/uploads/2017/06/VID-20170621-WA0048.mp4 شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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