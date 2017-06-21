 بالفيديو :لحظة مبايعة محمد بن نايف للأمير محمد بن سلمان | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

بالفيديو :لحظة مبايعة محمد بن نايف للأمير محمد بن سلمان

بالفيديو :لحظة مبايعة محمد بن نايف للأمير محمد بن سلمان
فيفاء أون لاين - متابعة

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