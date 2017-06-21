 مقيم يقتل آخر في مجمع تجاري شهير بجدة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

مقيم يقتل آخر في مجمع تجاري شهير بجدة

مقيم يقتل آخر في مجمع تجاري شهير بجدة
فيفاء أون لاين - متابعة

تعرض مقيم للطعن على يد مقيم آخر داخل أحد المولات الشهيرة بمحافظة جدة مساء أمس (الثلاثاء)، بعد شجار نشب بينهما أدى إلى وفاته، وباشرت الجهات الأمنية الحادث.

وأبان شهود عيان أن مشاجرة اندلعت بين الجاني والمجني عليه أدت إلى تلقي الأخير طعنتين في الظهر وطعنتين في البطن أدت لوفاته، وتم القبض على الجاني من قبل حراس أمن المول وتسليمه للشرطة.

وكشفت مصادر وفقاً لـ “عين اليوم”، أن الجاني من الجنسية السيريلانكية ويبلغ من العمر 31 عاماً ويعمل في المول في إجراءات الشحن والتفريغ، أما المجني عليه فهو هندي الجنسية وعمره 40 عاماً.

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