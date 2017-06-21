الرقم : أ / 270
تاريخ : 26 / 9 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ المشار فيه إلى ما ورد من وزارة الخدمة المدنية بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية .
وبعد الاطلاع على الأمر رقم ( أ / 158 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ القاضي في البند (أولاً) بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه. وفي البند ( ثانياً ) يسري العمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخه .
وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم .
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعدل البند ( ثانياً ) من الأمر رقم ( أ / 158 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ المشار إليه ليصبح بالنص الآتي : ” يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ” .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أمر ملكي : صرف بدلات ومكافآت موظفي الدولة بأثر رجعي
الرقم : أ / 270
التعليقات (٠) اضف تعليق