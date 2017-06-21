أمر ملكي : صرف بدلات ومكافآت موظفي الدولة بأثر رجعي

الرقم : أ / 270

تاريخ : 26 / 9 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ المشار فيه إلى ما ورد من وزارة الخدمة المدنية بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية .

وبعد الاطلاع على الأمر رقم ( أ / 158 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ القاضي في البند (أولاً) بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه. وفي البند ( ثانياً ) يسري العمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخه .

وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم .

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعدل البند ( ثانياً ) من الأمر رقم ( أ / 158 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ المشار إليه ليصبح بالنص الآتي : ” يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ” .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود