وظائف شاغرة في شركة الإتصالات السعودية STC

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال “المهنيين ذوي الخبرة”، لحمَلة درجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- أخصائي التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، والقانون)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

2- أخصائي استراتيجية الموارد البشرية: درجة الماجستير، أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية / إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 يونيو 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)