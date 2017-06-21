وظائف شاغرة في شركة السلام لصناعة الطيران

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر 23 وظيفة شاغرة للرجال، لحملة شهادات الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع الشركة في محافظتي الخرج وخميس مشيط.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- منسق الموقع- (الخرج).

2- أخصائي المظلة والتصنيع.

3- فني اختبار.

4- أخصائي/ فني مراقبة المواد.

5- أمين الطلبات الفنية.

6- أخصائي مختبر معدات قياس الدقة.

7- أخصائي تحليل إدارة الصيانة.

8- فني صيانة طائرات (F15).

9- فني إلكترونيات طائرات (F15).

10- فني أنظمة خروج طائرات (F15).

11- فني أنظمة هيدروليكية (F15).

12- فني أنظمة كهربائية وبيئية (F15).

13- فني أنظمة تسليح طائرات (F15).

14- ميكانيكي إصلاح عجلات وإطارات (F15).

15- فني ميكانيكي محركات عالية المستوى.

16- أخصائي مكافحة التآكل.

17- أخصائي محطة الاختبار ومكونات الإلكترونيات طائرات (F15).

18- أخصائي دعم معدات الطيران.

19- فني تكنولوجيا معادن الطائرات.

20- فني محرك دفع طائرات.

21- فني صيانة هيكلية طائرات.

22- فني معدات طائرات أرضية.

23- فني أنظمة وقود الطائرات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من (هنا )، حتى تاريخ 19 سبتمبر 2017م.