وظائف شاغرة في شركة السلام لصناعة الطيران

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر 23 وظيفة شاغرة للرجال، لحملة شهادات الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع الشركة في محافظتي الخرج وخميس مشيط.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
1- منسق الموقع- (الخرج).
2- أخصائي المظلة والتصنيع.
3- فني اختبار.
4- أخصائي/ فني مراقبة المواد.
5- أمين الطلبات الفنية.
6- أخصائي مختبر معدات قياس الدقة.
7- أخصائي تحليل إدارة الصيانة.
8- فني صيانة طائرات (F15).
9- فني إلكترونيات طائرات (F15).
10- فني أنظمة خروج طائرات (F15).
11- فني أنظمة هيدروليكية (F15).
12- فني أنظمة كهربائية وبيئية (F15).
13- فني أنظمة تسليح طائرات (F15).
14- ميكانيكي إصلاح عجلات وإطارات (F15).
15- فني ميكانيكي محركات عالية المستوى.
16- أخصائي مكافحة التآكل.
17- أخصائي محطة الاختبار ومكونات الإلكترونيات طائرات (F15).
18- أخصائي دعم معدات الطيران.
19- فني تكنولوجيا معادن الطائرات.
20- فني محرك دفع طائرات.
21- فني صيانة هيكلية طائرات.
22- فني معدات طائرات أرضية.
23- فني أنظمة وقود الطائرات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من (هنا )، حتى تاريخ 19 سبتمبر 2017م.
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