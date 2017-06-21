وظائف شاغرة في شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، أو شهادة التقنية، وذلك للعمل بفروع الشركة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في منطقة نجران.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف على مسمى:

1- مهندس تخطيط – (وظيفتين): درجة البكالوريوس في الهندسة، أو الشهادات التقنية ذات الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

2- مهندس مراقبة التكاليف: درجة البكالوريوس في الهندسة، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرة سابقة.

3- مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في الهندسة، أو الشهادات التقنية ذات الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

4- مهندس مدني/ ضمان الجودة: درجة البكالوريوس في الهندسة، أو الشهادات التقنية ذات الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 20 مايو 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا )