مدير الجوازات: لا مهلة جديدة وسنتعقب مخالفي الإقامة

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بقصر سموه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وعدد من الضباط المرافقين واستعرض اليحيى خلال اللقاء الخدمات التي تقدمها إدارات الجوازات ومراحل تطور تلك الخدمات بما يخدم مصلحة المواطن والزائر والمقيم وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية الدور الذي تقوم به إدارة الجوازات لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود مشيداً بالتطورات التقنية التي شهدتها كافة خدمات الجوازات بما يساعد في تسهيل إجراءات المواطن والمقيم متمنياً سموه التوفيق للجميع .

من جانبه أكد اليحيى أنه لا نية لتمديد حملة وطن بلا مخالف مشددا على أنها ستنتهي بنهاية شهر رمضان وبين في تصريح خاص ل”الرياض ” أن عدد الذين نجحوا أوضاعهم بلغ 475 ألف مخالف وعن إيجاد مبنى للجوازات حكومي قال : “سيأتي يوم لا تحتاج إلى مبنى وسيتم خدمة المواطن والمقيم من منزله عبر التقنيات الحديثة، ونطالب من خلال وسائل الإعلام وقنوات التواصل تفعيل الخدمات الإلكترونية ليتم خدمة المواطن والمقيم بكل يسر وسهولة”.

وفي موضوع متصل تفقد اليحيى عددا من مرافق جوازات منطقة جازان حيث اطلع على ادارة جوازات المطار و صالات القدوم والمغادرة والكبائن ، والتقى عددا من المغادرين عبر المطار واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم سواء ووجه بزيادة عدد كونترات مدراء الإدارات المعنية لبلوغ المستويات المطلوبة،.

إلى ذلك قام مدير عام الجوازات بجولة في إدارة الوافدين بالمنطقة للوقوف على حملة (وطن بلا مخالف) حيث استهل هذه الزيارة بجولة على أقسام الإدارة للاطمئنان على أعمالها والتأكد من سرعة ودقة إنهاء كافة المعاملات دون تأخير وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك ، ثم التقى بعدد من المراجعين واستمع لملاحظاتهم باهتمام لمعالجة كافة العوائق التي تواجههم، بعد ذلك اجتمع اللواء اليحيى بمنسوبي إدارة الوافدين لمناقشة كافة الجوانب التي تضمن بالعمل داخل الإدارة مؤكداً على الجميع الالتزام بحسن استقبال المراجعين و تذليل كافة الصعوبات لهم.