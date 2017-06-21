حالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية, الشرقية, الرياض, القصيم وحائل كذلك على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما تتكون السحب الرعدية الممطرة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي غربية بسرعة 22-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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