بالصور .. بلدية فيفاء تستعد لعيد الفطر المبارك

تواصل بلدية محافظة فيفاء أعمالها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تركيب عددا من لوحات التهاني والتبريكات في مداخل وشوارع المحافظة, إضافة إلى تركيب عقود الزينة بالطرق والمداخل وإنارتها وتجهيز المنتزهات والمطلات , كما وشملت أعمال البلدية أيضا تهيئة مصليات العيد بالمحافظة .

أوضح ذلك رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف مؤكدا بأن البلدية كثفت جهودها لاستقبال عيد الفطر المبارك , كتركيب الإنارة والصيانة وأعمال الزينة ولوحات التهنئة بالعيد وتجهيز المنتزهات والمطلات لاستقبال الزوار بالإضافة إلى مجال النظافة اليومية وتنظيف وتهيئة مصليات العيد , وكذلك الجولات الرقابة على المحلات والمطاعم والتأكد من عدم زيادة الأسعار خلال فترة العيد وإلزام صالونات الحلاقة ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات بإبراز قائمة الأسعار المعتمدة التي يجري العمل بها طوال العام والتنبيه عليهم بعدم رفع الأسعار والتأكد من الشهادات الصحية للعمال والاشتراطات الصحية الأخرى وعدم تطبيق ذلك يعد مخالفة تستوجب تطبيق النظام .