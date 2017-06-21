 تنمية فيفاء تختتم برامجها وأنشطتها الرمضانية | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

تنمية فيفاء تختتم برامجها وأنشطتها الرمضانية

تنمية فيفاء تختتم برامجها وأنشطتها الرمضانية
فيفاء - فيفاء أون لاين

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة فيفاء أنشطتها الرمضانية لهذا العام 1438 هـ والتي تنوعت ما بين مسابقات أسرية رمضانية ومسابقات يومية وديوانيات الحي وإفطار جماعي ، إضافة إلى مسابقات رياضية كدوري كرة القدم والطائر والتنس والبلاي ستيشن ، وملتقيات شبابية وبرنامج متنوعة أخرى في الرسم والطباعة والنحت ومبادرات تطوعية كتوزيع إفطار الصائم وزيارات للمرضى بالمستشفى ، وبرنامج تنمية الطفل وتنمية مهارة اللغة الانجليزية وتنمية المهارات الحياتية وبرامج ترفيهية أخرى وأمسيات رمضانية والعديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة .

حيث تم تنفيذ هذه البرامج والأنشطة منذ بداية شهر رمضان من خلال خمسة مراكز للنشاط الاجتماعي تابعة للجنة وموزعة في أنحاء المحافظة  إلى جانب مقر اللجنة والنشاط النسائي التابع للجنة .
وقد قامت اللجنة بمراكزها بتسليم جوائز المسابقات الأسرية والثقافية والرياضية والترفيهية والسحوبات المتنوعة وتسليم شهادات الدورات التدريبية بحضور رئيس لجنة التنمية ونائبه ومشرفي مراكز النشاط .

 

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