تنمية فيفاء تختتم برامجها وأنشطتها الرمضانية

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة فيفاء أنشطتها الرمضانية لهذا العام 1438 هـ والتي تنوعت ما بين مسابقات أسرية رمضانية ومسابقات يومية وديوانيات الحي وإفطار جماعي ، إضافة إلى مسابقات رياضية كدوري كرة القدم والطائر والتنس والبلاي ستيشن ، وملتقيات شبابية وبرنامج متنوعة أخرى في الرسم والطباعة والنحت ومبادرات تطوعية كتوزيع إفطار الصائم وزيارات للمرضى بالمستشفى ، وبرنامج تنمية الطفل وتنمية مهارة اللغة الانجليزية وتنمية المهارات الحياتية وبرامج ترفيهية أخرى وأمسيات رمضانية والعديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة .

حيث تم تنفيذ هذه البرامج والأنشطة منذ بداية شهر رمضان من خلال خمسة مراكز للنشاط الاجتماعي تابعة للجنة وموزعة في أنحاء المحافظة إلى جانب مقر اللجنة والنشاط النسائي التابع للجنة .

وقد قامت اللجنة بمراكزها بتسليم جوائز المسابقات الأسرية والثقافية والرياضية والترفيهية والسحوبات المتنوعة وتسليم شهادات الدورات التدريبية بحضور رئيس لجنة التنمية ونائبه ومشرفي مراكز النشاط .