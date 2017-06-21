ولي العهد يتلقى اتصالات من رؤساء وقادة الدول

هنّأ ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، في اتصالٍ هاتفي، اليوم الأربعاء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باختياره ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية أعرب الملك عبد الله، خلال الاتصال، عن تمنياته لسمو ولي العهد بالتوفيق والسداد؛ لمواصلة عطائه في خدمة وطنه، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والحرص على تمتينها والارتقاء بها في المجالات كافة.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هنأه فيه بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع، متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.

وقد أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره للرئيس المصري على ما أعرب عنه من مشاعر نبيلة، متمنيا له ولشعب مصر الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم من دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هنأه فيه بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

وتمنى دولته لسموه دوام التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه، داعيا الله أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية .

وقد أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء اللبناني على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية تهنئة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرا للدفاع.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية فقد أكد فخامته أن الشعب اليمني بأجياله المتعاقبة لن ينسى تلك المواقف النبيلة والصادقة للقيادة في المملكة تجاه اليمن وشعبه، انتصاراً لقضيته العادلة وذوداً عن منبع العروبة من تدنيس الفرس وما ينعم به شعبنا اليمني من انتصارات في ظل قيادة حكيمة للتحالف العربي “.

وتمنى فخامته لسمو الأمير محمد بن سلمان كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

وقال ” لقد أثبتم بكل اقتدار من خلال نجاحكم المشهود عسكريا واقتصاديا وسياسياً وما تحملونه من طموح انعكس في رؤيتكم المستقبلية تطميناً لأبناء الشعب السعودي وشبابه بمستقبل وغد أفضل ، وكذلك لدوركم العربي والإسلامي المأمول”.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة ، هنأه فيه بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع ، متمنيا لسموه التوفيق والسداد.

وقد أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره للرئيس الجيبوتي، على ما أعرب عنه من مشاعر صادقة ، متمنيا لفخامته وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

وتمنى ملك البحرين لسموه كل التوفيق والسداد لخدمة المملكة العربية السعودية والإسهام في تقدمها وازدهارها.

وقد أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لملك البحرين ، على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة ، متمنيا لجلالته وشعب مملكة البحرين الشقيق دوام التقدم والازدهار.