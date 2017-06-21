شخصيات ورجال  اعمال يجددون  الولاء والوفاء لخادم الحرمين الشريفين    

صالح التركي

الامير محمد بن سلمان قائد التحالفات وعراب ومهندس رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020،

الدكتور عبدالله دحلان

حكمه ال سعود متمثله في الملك سلمان تخطط لعصر جديد من الحكم يتماشي مع العصر الحديث بجميع معطياته

شالي الجدعاني

محمد بن سلمان يعد اليوم من أبرز الشخصيات المؤثرة اقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا في العالم،

محمد بن عبود العمودي

هو أكثر القيادات الشابة التي تمكنت من تغيير خارطة التحالفات الاقتصادية و السياسية

المهندس صبحي بترجي

الامير محمد بن سلمان وصدور امر ملكي بتعين سموه وليا للعهد ستعمل على وجود حراكا اقتصادياً متطوراً

الدكتور نجم الدين الانديجاني

المملكة مضرب مثل لقوة الاقتصاد بفضل السياسة الحكيمة التي تسير عليها الدولة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة

ناصر الغيلان

محمد بن سلمان يحمل فكر مستنير من خلال رؤية 2030

المستشار الاعلامي عبدالعزيز الانديجاني

تعين محمد بن سلمان وليا للعهد بداية الطريق لإصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى

جدد عدد من رجال الاعمال والشخصيات الاكاديمية والمجتمعية الولاء والوفاء والاعتزاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – الذي قاد المملكة في ظل الظروف الراهنة إلى أعلى مكانة وقيمة دولية وسياسية في أجمل معاني التطور والنمو والشموخ.

وبايع رجال الاعمال والشخصيات المجتمعية صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولايته للعهد بعد صدور امر ملكي بتعينه ولي للعهد

كما نوهوا بالجهود المباركة التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود الذي كان “صمام الأمان”، الذي أحلَّ السكينة والطمأنينة ليس في المملكة العربية السعودية خلال 18 عامًا منذُ توليه أولى المناصب القيادية

ودعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق قادة هذه البلاد لكل ما فيه صلاح الوطن والمواطن وان ينعم هذا الوطن بالامن والاستقرار والطمانينية وان يحفظ قادة هذه البلاد لكل ما فيه صلاح الامة والوصول بالوطن الى ما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين

وهنا رجل الاعمال صالح التركي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد

وقال ان سمو الامير محمد بن سلمان هو قائد التحالفات الذي لمع نجمه منذ توليه مناصب قيادية وعراب ومهندس رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020، اللذان يضعا قدما المملكة على بداية الطريق لإصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى تبدأ بتحرر أسواق المال السعودية من الاعتماد الكلي على أسعار النفط إلى تنويع الاعتماد على مصادر الدخل.

ولفت التركي ان الأمير محمد بن سلمان عمل منذ توليه منصب وزير الدفاع وولي ولي العهد عمل تحالفات قوية للمملكة العربية السعودية لتمكينها من تحقيق الاستقرار بالمنطقة حولها لافتا الى ان ولي العهد الامير محمد بن سلمان يعد اليوم من أبرز الشخصيات المؤثرة اقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا في العالم، وأكثر القيادات الشابة التي تمكنت من تغيير خارطة التحالفات السياسية والاقتصادية وجعل من المملكة ثقل إقليمي وإسلامي ودولي، لما له من رؤية مستقبلية ونظرة استباقية للأحداث والأمور والتوازنات والتكتلات السياسية والاقتصادية أو حتى التكنولوجية التي يوليها اهتمامُا كبيرًا في رؤية 2030

وافاد رجل الاعمال صالح التركي ان صاحب السمو الملكي الامير محد بن نايف وضع اسس واستراتيجيات المحافظة على الامن واصبحت هذه البلاد بفضل الله ثم بجهود سموه مثالا في الامن والاستقرار

وقال التركي اننا هنا نبايع القيادة في كل امورها وقراراتها التي تنبع وترتكز على مصلحة الوطن والحفاظ عليه في هذه الظروف والتحديات

كما بايع رئيس مجلس الامناء لجامعة الاعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وليا للعهد متنميا من الله سبحانه وتعالى ان يوفق ولاة الامر وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين من اجل هذا الوطن والوصول به الى مصاف الدول المتقدمة في حضارته وتطوره واقتصاده

وقال الدكتور عبدالله دحلان بمناسبة صدور الامر الملكي بتعين سموه وليا للعهد

تعيش المملكه عصر جديد بقياده الشباب من الاسره المالكه وعلي راس الشباب ولي العهد الامير محمد بن سلمان .ونستطيع ان نقول اليوم ان المملكه الشابه ردا علي من يعتقد ان الحكم قد شاخ في المملكه ..ان حكمه ال سعود متمثله في الملك سلمان تخطط لعصر جديد من الحكم يتماشي مع العصر الحديث بجميع معطياته …ان نجاح الامير محمد بن سلمان خلال فتره بسيطه من الحكم اثبتت انه قادر علي احداث التغير اللزي نتطلع له في المرحله القادمه .ولا سبما ان ستين في المائه من السعودين في سن الشباب ..لقد قدم الامير محمد بن نايف تطحيات كبيره لترسيه الامن ومكافحه الارهاب فشكرا له .ومرحبا بانجاز جديد من الامير محمد بن سلمان .وفقه الله وسدد خطاه

وبايع رئيس مجلس الامناء لكلية ابن سيناء للعلوم الطبية شالي بن عطية الجدعاني صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بولاية العهد داعيا الله سبحانه وتعالى ان يوفقه لكل ما فيه خير الوطن

وقال الجدعاني نحن نجدد الولاء والوفاء والاعتزاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – الذي قاد المملكة في ظل الظروف الراهنة الى أعلى مكانة وقيمة دولية في أجمل صورة لمعاني العز والشموخ والقوة بفضل السياسة الحكيمة التي جسدت العمل ووحدة الصف ورأب الصدع ولم الشمل والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية في مختلف المحافل الدولية بتوفيق الله عزَّ وجل.

واضاف الجدعاني ان المملكة العربية السعودية تعيش حقبة زمنية متطورة في شتى المجالات الاقتصادية التجارية والصناعية والتعليمية، وبكل هذه المجالات تعد المملكة مضرب مثل لقوة الاقتصاد بفضل السياسة الحكيمة التي تسير عليها الدولة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة ورغم ذلك نرى الوضع الاقتصادي في أوج تألقه ولله الحمد.

ونوه شالي الجدعاني بما قام به صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من جهود كبيرة ومضنية طوال 18 عاما من اجل امن الوطن والمحافظة على مكتساباته وقيمه وكان ولا يزال رجل الامن الاول الذي حافظ على ان تكون هذه البلاد مستقرة وامنه ضد كل من تسول له نفسه المساس بها

ودعا الله ان يوفق قادة الوطن ويكلل جهود ولي العهد الجديد بالتوفيق

واثنى الدحلان على جهود صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف الذي وضع اسس المنظومة الامنية ومواجهة الارهاب والتطرف وكان الوطن امنا بفضل من الله سبحانه وتعالى

وهنا رجل الاعمال الدكتور محمد بن عبود العمودي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بولاية العهد مجددا الوفاء لهذا الوطن في كل ما يراه ولي الامر ومبايعا لسموه الكريم وان يوفقه الله لخدمة الوطن في كافة مجالاته

واثنى بن عبود على الجهود الغير مسبوقة لرجل الامن الاول صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف الذي جعل من هذا الوطن بفضل من الله ينعم بالاستقرار والسكينة طوال الفترة الماضية

وشدد الدكتور محمد بن عبود العمودي ان بلادنا الغالية تواصل المسيرة برؤية خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ الذي يعمل في ظل الظروف والتحديات التي تعيشها المنطقة في هذه المرحلة، بعزيمة وإيمان راسخ على قيادة المملكة، وحماية مقدساتها والمحافظة على مكتسباتها.

وزاد : «إن ان الاوامر الملكية الجديد تجعل منا اكثر عزيمة ومحبة ووفاء لقادتنا ولبلادنا الغالية وأن نتحمل المسؤولية ـ كل من موقعه وفي مجاله ـ ونسهم بالعمل الجاد والتفاني في أداء الواجب، والوقوف صفاً واحداً مع قيادتنا الرشيدة.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه ومقدراته

اكد المهندس صبحي بترجي أن المملكة العربية السعودية تعيش حقبة زمنية متطورة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله في شتى المجالات وان الوضع الاقتصادي في أوج تألقه ويعد مضرب مثل عالمي بحكمة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله

وبين ان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وصدور امر ملكي بتعين سموه وليا للعهد ستعمل على وجود حراكا اقتصادياً متطوراً وان ينعم هذا الوطن بالأمن والاستقرار ولعل رؤية 2030 التي وضع اطرها الامير محمد بن سلمان خير دليل على ما سيشهده المستقبل من تطور ونمو

داعياً المولى – عز وجل – أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الجديد وان يجزي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف على ما قدمه من اعمال يسجلها التاريخ في سبيل الامن والامان

وهنا الدكتور نجم الدين عبدالغفور الانديجاني صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وليا للعهد

وقال ان سموه يعد من خيرة الشباب الذين سيقودن المملكة العربية السعودية الى ما يتمناه كل مواطن وان تكون المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول في العالم من حيث التطور والنمو والمواقف القوية التي تحافظ على استقرار المنطقة وليس فقط المملكة العربية السعودية

وقال رجل الاعمال ناصر عبدالعزيز الغيلان

بيعة ولاء لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حفظه الله .. ونسأل الله أن يعينه الله على هذه الثقة الغالية فهو رجل التغيير من اجل وطن جميل

واضاف الغيلان ايضا لمسة وفاء لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز حفظه الله .. على ماقدمه من جهود مشكورة بهمة عاليه

ونسأل الله أن يسدد خطى إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبد العزيز لمافيه خير هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية

وبايع المستشار الاعلامي عبدالعزيز الانديجاني صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بولاية العهد وهو مهندس التغيير في رؤية 2030 وصاحب المواقف الجريئة من اجل وطنه

واضاف انه منذ دخول سموه أضواء دائرة السياسة، لمعت تحركات الأمير الشاب الذي ظهرت بوادر نبوغه الأولى منذ أن كان الأول على دفعته في المرحلة التعليمية بالشهادة الثانوية، ليكمل دراسته الجامعية في القانون من جامعة الملك سعود محققا الترتيب الثاني على دفعته، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا لديوان ولي العهد، ورغم أن المناصب لم تعنيه يومًا ولم يسعَ لها إلا أنها كانت تأتي له صاغرة ذليلة لما وجدته القيادة العليا للبلاد في الأمير من فكر مستنير يحمل الخير والعمل والتحالفات والتخطيط لمستقبل زاهر للمملكة، وخير دليل على ذلك هو ما رؤية2030 الخاصة بالمملكة .