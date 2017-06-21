الإطاحة بمروج مخدرات عبر برنامج ” سناب شات “

أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بشخص استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لسمومه.

وقالت في تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالطائف تمكنت من ضبط أحد مروجي المخدرات عبر برنامج “سناب شات”.

ونشرت المديرية صورا لما تم ضبطه مع الجاني، حيث أظهرت زجاجات خمور ومواد مخدرة وأدخنة، وقطعة سلاح ناري.

يُذكر أن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” تم إطلاقه لخلق بيئة خالية من المخدرات من خلال نشر ثقافة الوقاية وتفعيل دور الأسرة في مواجهتها وحماية الأفراد.