جمعية رقي بفيفاء تطلق سهم ” هدية العيد “

اطلقت جمعية رقي لتحفيظ القرآن بمحافظة فيفاء سهم الخير الشامل ” هدية العيد” وذلك من خلال التبرع بقيمة 100 ريال لحساب الجمعية وإهداء قيمة لذلك كصدقة عن من تحب . .

حيث سيشمل سهم الخير الشامل المسمى ” بهدية العيد ” سيشمل دعم جميع برامج وأنشطة الجمعية كالوقف القرآني وكفالة الحلقات ومشروع الارتقاء وحلقة النخبة وسفير القرآن والمسابقات القرآنية .

وأشارت الجمعية أنه يمكن التحويل عبر حساب الجمعية رقم

SA1480000417608010097001

ويمكن الاستفسار على رقم: 0540455575

من جانب آخر تواصل الجمعية استقبال كفالة حلقات التحفيظ لمدة سنة كاملة بواقع 60 ريالا لكفالة طالب بالشهر , و900 ريال للمعلم , و1500 ريال لكفالة حلقة كاملة بالشهر.

حيث وصل مبلغ الدعم ١٣١٥٨٠ ريال بنسبة 25,17% من مبلغ إجمالي 600 ألف ريال .

يشار إلى أن لدى الجمعية 900 طالب وطالبة و66 معلم ومعلمة موزعين على 66 حلقة لتحفيظ القرآن بفيفاء ويمكن دعمهم بالتبرع عبر حساب الجمعية.