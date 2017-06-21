 جمعية رقي بفيفاء تطلق سهم ” هدية العيد “ | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

جمعية رقي بفيفاء تطلق سهم ” هدية العيد “

جمعية رقي بفيفاء تطلق سهم ” هدية العيد “
فيفاء - فيفاء أون لاين

اطلقت جمعية رقي لتحفيظ القرآن بمحافظة فيفاء سهم الخير الشامل ” هدية العيد” وذلك من خلال التبرع بقيمة 100 ريال لحساب الجمعية وإهداء قيمة لذلك كصدقة عن من تحب . .
حيث سيشمل سهم الخير الشامل المسمى ” بهدية العيد ” سيشمل دعم جميع برامج وأنشطة الجمعية كالوقف القرآني وكفالة الحلقات ومشروع الارتقاء وحلقة النخبة وسفير القرآن والمسابقات القرآنية .
وأشارت الجمعية أنه يمكن التحويل عبر حساب الجمعية رقم
SA1480000417608010097001
ويمكن الاستفسار على رقم: 0540455575
من جانب آخر تواصل الجمعية استقبال كفالة حلقات التحفيظ لمدة سنة كاملة بواقع 60 ريالا لكفالة طالب بالشهر , و900 ريال للمعلم , و1500 ريال لكفالة حلقة كاملة بالشهر.
حيث وصل مبلغ الدعم ١٣١٥٨٠ ريال بنسبة 25,17% من مبلغ إجمالي 600 ألف ريال .
يشار إلى أن لدى الجمعية 900 طالب وطالبة و66 معلم ومعلمة موزعين على 66 حلقة لتحفيظ القرآن بفيفاء ويمكن دعمهم بالتبرع عبر حساب الجمعية.

 

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