المملكة تدين وتستنكر هجوم محطة القطارات في بروكسل

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف محطة القطارات المركزية في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأكد المصدر وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها مع مملكة بلجيكا ضد الإرهاب والتطرف.
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف محطة القطارات المركزية في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأكد المصدر وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها مع مملكة بلجيكا ضد الإرهاب والتطرف.
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