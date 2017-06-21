 المملكة تدين وتستنكر هجوم محطة القطارات في بروكسل | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

المملكة تدين وتستنكر هجوم محطة القطارات في بروكسل

المملكة تدين وتستنكر هجوم محطة القطارات في بروكسل
فيفاء أون لاين - جدة / واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف محطة القطارات المركزية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد المصدر وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها مع مملكة بلجيكا ضد الإرهاب والتطرف.

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