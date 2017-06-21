نادي ألمع يهنئ ولي العهد بالثقه الملكية

تقدم رئيس نادي ألمع الرياضي بمحافظة رجال المع عسير ، الأستاذ فايع بن يحيى الحياني باسمه وأسم أعضاء نادي المع الرياضي وكافة اللاعبين ورياضيوا المحافظة بالتهنئة الصادقة ومبايعة الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة الثقة الملكية باختيارة ولياً للعهد ،

وقال الحياني في كلمة بهذه المناسبة يسعدنا أن نزجى إلى سموكم أسمى آيات التهانى وأعز التبريكات بالثقة الغالية التى أصدرها خادم الحرمين الشريفين .

وإذ نجدد خالص التهانى لسموكم، فإننا نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم على طريق الحق والخير والإصلاح، وأن يمدكم سبحانه بعونه وقوته فى سبيل النهوض بما تحملونه على كاهلكم من أعباء جسام من أجل تحقيق نهضة تنموية شاملة تعود بالخير والنماء والرفاهية على بلادنا الغالية وأهلها الأوفياء بلوغاً لما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ذخراً للبلاد وقائداً للعمل الإنساني.