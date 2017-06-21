نائب أمير منطقة جازان يقدم التهنئة لسمو ولي العهد بمناسبة اختياره ولياً للعهد

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع‪.‬

وقال سمو نائب أمير منطقة جازان في برقية رفعها لسموه بهذه المناسبة: ” اتقدم لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان لنبايعكم باختياركم ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع , سائلين الله العلي القدير أن يمدكم بالعون والتوفيق لخدمة هذا الوطن في ظل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ معربين لسموكم الكريم عن أصدق التبريكات على هذه الثقة الكريمة, والله يحفظكم ويرعاكم