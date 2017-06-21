أمير تبوك يكرّم مقيماً مصرياً أنقذ محطة وقود من الاحتراق

خكرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, اليوم, في مكتبه بالإمارة, المقيم المصري جمال محمد بيومي, تقديراً لما قام به من عمل بطولي تمثّل في إنقاذ محطة من الحريق بعد قيامه بإبعاد سيارة تعرضت لحريق داخل المحطة بمدينة تبوك .

وهنأ سموّه المقيم المصري على هذا العمل وقال : إن ما قام به, عمل مقدر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو وزير الداخلية ومن الجميع .

وقدّم سموّه للمقيم المصري مكافأة مالية, تقديراً لهذا العمل, كما سلمه المكافأة المقدمة من سمو وزير الداخلية ,

وأعرب المقيم المصري من جهته عن شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله وتكريمه, مؤكدًا أن هذا التكريم غير مستغربٍ على ولاة الأمر في هذه البلاد الغالية, ومشيراً إلى أن ما قام به هو واجب إنساني, سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ قادة هذه البلاد وأهلها من كل سوء ومكروه .

حضر التكريم, وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للحقوق أحمد الحجيلي, ومدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد فاضل بن مسفر الشمراني