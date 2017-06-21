 محافظ محافظة ميسان يتلقى البيعة نيابة عن ولي العهد | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

محافظ محافظة ميسان يتلقى البيعة نيابة عن ولي العهد

محافظ محافظة ميسان يتلقى البيعة نيابة عن ولي العهد
فيفاء أون لاين ـ ميسان
محافظ محافظة ميسان يتلقى البيعة نيابة عن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بديوان محافظة ميسان الساعة 10:00 مساء هذا اليوم.

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