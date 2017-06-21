محافظ محافظة ميسان يتلقى البيعة نيابة عن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بديوان محافظة ميسان الساعة 10:00 مساء هذا اليوم.