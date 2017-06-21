الرئيسية › محليات محافظ محافظة ميسان يتلقى البيعة نيابة عن ولي العهد 9:47 م, 26 رمضان 1438 هـ - 21 يونيو 2017 م فيفاء أون لاين ـ ميسان Tweet محافظ محافظة ميسان يتلقى البيعة نيابة عن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بديوان محافظة ميسان الساعة 10:00 مساء هذا اليوم. شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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