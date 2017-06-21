 شيخ شمل المسارحة يهنيء ويبايع الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

شيخ شمل المسارحة يهنيء ويبايع الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد

شيخ شمل المسارحة يهنيء ويبايع الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد
عبدالرحمن فقيهي ـ جازان

رفع شيخ شمل مشائخ وقبائل المسارحة الشيخ / حسين بن أحمد إدريس الفقيهي أصدق التهاني والتبريكات والمبايعه أصالة عن نفسه ونيابة عن مشائخ وعرائف وأعيان وأهالي المسارحة لمقام سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بمناسبة تعيينه ولي للعهد .

وأردف شيخ شمل المسارحه  قائلاً : يشرفنا أن نجدد البيعة وعهد الولاء والطاعة والانتماء لوالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز ملكًا للبلاد، ونحن بإذن الله على عهد الوفاء الذي قطعه آباؤنا وأجدادنا أمام مؤسس هذا الكيان المبارك الشامخ، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود (طيب الله ثراه) و إلى  سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان .

ونوه شيخ شمل المسارحه  بالأوامر الملكية و الرؤية الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بضخ الدماء الشابة  لرفع مستوى الأداء والخدمات من أجل خدمة الوطن والمواطن  .

و ختم شيخ شمل المسارحه حديثه داعيا :” أسأل الله أن يحفظ هذه البلاد الطيبه المباركه أرضاً و إنسانا في ظل هذه القياده الرشيده. ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه.

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