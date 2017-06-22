رئيس بلدية فيفاء وجميع منسوبيها يبايعون ولي العهد

رفع رئيس بلدية محافظة فيفاء وجميع منسوبيها التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الثقة الملكية باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرا للدفاع.

وقال رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف باسمي وباسم جميع منسوبي بلدية فيفاء نهنئ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالثقة الملكية باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ونبايعه على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره , مؤكدا أنها قرارات خير وتصب في رفعة وتقدم هذا الوطن بالاعتماد على جيل الشباب الذين سيقودون المملكة لمزيد من الازدهارفي الفتره القادمه سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويسدد خطاه ويمده بعونه وتوفيقه لخدمة دينه ووطنه وأن يؤيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بنصره وتوفيقه وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وأن تواصل المملكة بقيادتها الحكيمة مسيرة التقدم والازدهار والتنمية في المجالات كافة.