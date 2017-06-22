 بالصور: رئيس مركز الجانبة بالداير يستقبل المواطنين لتقديم البيعة لولي العهد | فيفاء أون لاين
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

بالصور: رئيس مركز الجانبة بالداير يستقبل المواطنين لتقديم البيعة لولي العهد

بالصور: رئيس مركز الجانبة بالداير يستقبل المواطنين لتقديم البيعة لولي العهد
سالم فرح المالكي ـ الداير
أستنادا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان للمحافظين ورؤساء المراكز بأستقبال المواطنين لتقديم البيعة لولي العهد صاحب السمو الملكي الامير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة تعيينه ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع
عليه فقد أستقبل رئيس مركز الجانبة / عبدالله بن أسعد الفيفي مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 1438/9/26 مشائخ وعرائف وأعيان مركز الجانبة والذين قدمو لتقديم البيعة لصاحب السمو الملكي الامير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة تعيين سموه ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع وقد قدم الحضور البيعة لسموه بالسمع والطاعة في المنشط والمكره متمنياً لسموه التوفيق والسداد ولولاة أمرنا حفظهم الله العز والتمكين ..  والذين قدمو لتقديم البيعة

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