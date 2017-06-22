 برالرس تفطر 4670 صائم يومياً | فيفاء أون لاين
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

برالرس تفطر 4670 صائم يومياً

برالرس تفطر 4670 صائم يومياً
فيفاء أون لاين ـ الرس

تعتزم جمعية البر الخيرية بمحافظة الرس ختام انشطتها لشهر رمضان المبارك لعام 1438هـ والذي يأتي من ضمن أبرز انشطتها مشروع افطار صائم الذي تشرف الجمعية على  تنفيذه في عدة مواقع في المحافظة وهي كالتالي في جامع حماد الشايع يستفيد من المشروع ما يزيد عن 3000 صائم يومياً وجامع  عبد الله بن مسعود (جامع الصناعية) يبلغ ما يستفيد منه ما يزيد عن 900 صائم يومياً ومسجد السلامة 450 صائم يومياً و وأخيراً مسجد سالم مولى أبي حذيفة (عقيل) 320 صائم يومياً وبذلك يصبح عدد الصائمين 4670 صائم يومياً .

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