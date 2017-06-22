رئيس ومشايخ وأهالي مركز الكدمي بمحافظة صبيا يبايعون الأمير محمد بن سلمان وليًّا للعهد

رفع رئيس مركز الكدمي بمحافظ صبيا الأستاذ ابراهيم عثمان شبيلي ، وشيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع الشيخ ابراهيم بن حسن بن علي الذروي باسمه وباسم جميع مشايخ وأعيان وأهالي مركز الكدمي بصبيا بمنطقة جازان، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تعيينه ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع؛ مقدمين له البيعة على كتاب الله وسنة نبيه ،على السمع والطاعة في المنشط والمكره واليسر والعسر .

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‏‎واستقبل رئيس مركز الكدمي الاستاذ ابراهيم عثمان شبيلي بمحافظ صبيا بمقر المركز، جموعا من المواطنين من أهالي مركز الكدمي ومدير مكتب الخدمات البلدية بالكدمي الاستاذ علي الحازمي والمشايخ والأعيان وعضو المجلس البلدي حيدر الذروي ، الذين قدموا لتقديم البيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره واليسر والعسر لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، داعين الله أن يُديم على وطننا الغالي وشعبه أمنه واستقراره في ظل القيادة الرشيدة وأن يمدهم بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة هذا الوطن المعطاء ،التي أسس بناؤه المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه ، معبرين عن ولائهم ووقوفهم إلى جانب ولاة الأمر .

ونقل رئيس مركز الكدمي للحضور تحيات وتقدير القيادة الرشيدة وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مشاعرهم النبيلة وتمنياتهم بالتوفيق والسداد لسمو ولي العهد الأمين .