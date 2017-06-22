شيخ/ قبيلة الحكميين بمحافظة فيفاء يهنئ ويبايع ولي العهد حفظه الله

في صبيحة هذا اليوم الأربعاء الموافق 26 / 9 / 1438 . أصالة عن نفسي ، ونيابة عن قبيلة الحكميين في جبال فيفاء ، وبناء على المرسوم الملكي الكريم ، الصادر فجر هذا اليوم ، والقاضي باختيار سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليا لعهد المملكة العربية السعودية ، يشرفني أن أتقدم لسموه الكريم بالتهنئة الخالصة على هذه الثقة الكريمة التي كانت بإجماع هيئة البيعة ، وبمباركة وفرح الشعب السعودي بكافة أطيافه وشرائحه .

كما أتقدم أصالة عن نفسي ، ونيابة عن قبيلتي بالمبايعة لسموه الكريم وليا لعهد المملكة العربية السعودية ، على السمع والطاعة في المنشط والمكره .

ونعاهد الله سبحانه وتعالى ثم نعاهد قيادتنا الرشيدة أن نكون _ كما عهدونا _ مخلصين لديننا ومليكنا ووطننا فوق كل أرض وتحت كل سماء . والله على مانقول وكيل .

شيخ قبيلة الحكميين في جبال فيفاء

أحمد بن محمد بن أحمد الحكمي الفيفي .