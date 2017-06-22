 محافظ فرسان يستقبل المبايعين لسمو ولي العهد | فيفاء أون لاين
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

محافظ فرسان يستقبل المبايعين لسمو ولي العهد

محافظ فرسان يستقبل المبايعين لسمو ولي العهد
فيفاء أون لاين ـ جازان
بناءً على التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز البيعة نيابة عن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء.
استقبل محافظ فرسان  الاستاذ : حسين الدعجاني بمقر المحافظة ، جموعاً من المواطنين والمشايخ والأعيان ورؤساء الإدارات الحكومية في المحافظة.
وتلقى محافظ فرسان  البيعة نيابة عن سموه الكريم، وذلك بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقدم الجميع البيعة والولاء لسموه الكريم على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع  والطاعة وعلى العسر واليسر في المنشط والمكره  لولاة أمرنا يحفظهم الله داعين الله أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا في هذا الوطن الطاهر المعطاء.
كما أكد “المحافظ الدعجاني ” أن اختيار سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لهذا المنصب يؤكد  على اللحمة الوطنية وسلاسة انتقال السلطة في  الاسرة الحاكمة وتكاتفهم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على استقرار البلاد وأمنها وإزدهارها .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*