محافظ فرسان يستقبل المبايعين لسمو ولي العهد

بناءً على التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز البيعة نيابة عن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء.

استقبل محافظ فرسان الاستاذ : حسين الدعجاني بمقر المحافظة ، جموعاً من المواطنين والمشايخ والأعيان ورؤساء الإدارات الحكومية في المحافظة.

وتلقى محافظ فرسان البيعة نيابة عن سموه الكريم، وذلك بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقدم الجميع البيعة والولاء لسموه الكريم على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة وعلى العسر واليسر في المنشط والمكره لولاة أمرنا يحفظهم الله داعين الله أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا في هذا الوطن الطاهر المعطاء.

كما أكد “المحافظ الدعجاني ” أن اختيار سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لهذا المنصب يؤكد على اللحمة الوطنية وسلاسة انتقال السلطة في الاسرة الحاكمة وتكاتفهم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على استقرار البلاد وأمنها وإزدهارها .