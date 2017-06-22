رمضان في مشهد الحياة ( الأغبياء والأذكياء )

الحمار من أشهر الحيوانات التي ترجم لها وكتب عنها في الأدب العربي ، وارتبط الغباء بسيرة هذا الحيوان الذي عرف عنه الكدّ والإخلاص ونقل المتاع وأصحاب المتاع ، وبالنسبةلي فقد كان الحمار هو وسيلة نقلي ، عامان دراسيان ووسيلة نقلي ونقل أسفاري هو الحمار ، وكما كان مخلصًا معي فقد كنتُ ودودًا معه ولا أتذكر أنني عرضته للأذى والإرهاق ، كما أنني كنت أعطيه فرصة المشي كما يحلو له ولم أكن أجبره على السرعة ومنافسة الحمير النجيبة سرعةً ، وكما كان الحمار ينقل الأسفار فقد كان ينقل الأعلاف والماء والمسافرين ، ولم يكن يخلُ بيت من البيوت من هذا الغبي المسالم أو الذي رسخ مفهوم الغباء عند الناس عنه ، ولو تأملنا سِير كثير من الرموز من أجيالنا أو المعاصرين لنا لذكروا لنا وهم الأذكياء أنهم كانوا يركبون الحمير فشقوا طريقهم في سلالم المجد ونالوا من الشهرةوالمجد مالم يصل إليه غيرهم ، وللأسف الشديد فقد غاب الحمار عن مشهد الحياة وحضرت السيارات المختلفة التي حملت الأسفار والناس وحملت الحمير أيضاً.

[٦/٢٠ ٨:٣٦ م] ٱمنة صيرم: رمضان في مشهد الحياة