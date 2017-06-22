رئيس مركز العالية بمحافظة صبيا يستقبل المبايعين في مقر المركز

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله

رئيس مركز العالية الأستاذ يحيى بن محمد حمزه استقبل مساء اليوم الأربعاء،بعد صلاة التراويح بمقر المركز بالعالية ، مشايخ شمل ومشايخ وعرائف وأهالي ومديري الإدارات الحكومية، وأعضاء المجلس البلدي وجموعاً من المواطنين الذين قدموا لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع حفظه الله –

وشكر رئيس المركز الجميع على مبايعتهم ومشاعرهم الطيبة تجاه القيادة الحكيمة وقال إن هذه اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب غير مستغربة وهو ديدن الشعب الوفي منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – حتى عهدنا هذا .

ورفع الجميع للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع . تهنئتهم ومبايعتهم على الكتاب وسنة نبيه وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره.