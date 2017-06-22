بلدي فيفا يبايع محمد بن سلْمان وليّاً للعهد

رفع المجلس البلدي بمحافظة فيفاء أصدق التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلْمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع .

وفي حديث لرئيس المجلس البلدي الأستاذ جابر بن محمد الفيفي قال فيه :

باسمي وباسم كافة أعضاء المجلس البلدي بمحافظة فيْفا نبايع ولي العهد على السمع والطاعة وفي المنشط والمكره ونبارك لسموه الثقة الملكية الكريمة باختياره ولياً للعهد مؤكداً بأنّ وحدة الكلمة بين هذا الشعب وحكومته أبرز ما يميز هذه البلاد لحمة المجتمع الّذي يكفل للوطن بعد فضل الله التنمية والبناء والحفاظ على مقدراته وفي ختام كلمته قال :

نسأل الله العلي القَديرْ أنْ يديم على وطننا الأمن والأمان ويحفظ ولاة أمرنا ويوفقهم ويسدد خطاهم لمّا فيه خير البلاد والعباد .