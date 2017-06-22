رئيس بلدية محافظة صامطة ومنسوبو البلدية يبايعون ولي العهد

في هذه الليلة المباركة وفِي هذا الشهر الكريم ونيابةً عن منسوبي بلدية محافظة صامطة نجدد مبايعتنا و ولائنا لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً للمملكة العربية السعودية ، ونبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد

وقال سعادته هنا تتجلى حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- حيث أدرك بحنكته وشخصيته القيادية متطلبات التنمية فأجاد اتخاذ القرار وتحديد المسار ، في ظل تأكيده – حفظه الله – على أن الاستقرار الذي تعيشه المملكة بُني وأسس على ركيزتين هامتين هما ” تطبيق شرع الله التزامًا بكتابه وسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وثانيهما العدل الذي أرسى دعائمه جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ، حيث ان “هاتان الركيزتان ستبقيان ما بقيت بلادنا الغالية بحول الله وقوته” .

وبين سعادته بأنه لا يخفى على الجميع انسيابية انتقال الحكم والذي يعتبر دليل جلي على رسوخ دعائم الحكم وعمق علاقة الراعي برعيته ومدى حب الشعب لقادته فالله الحمد والمنه , فالخير كله في لحمة الشعب واجتماع الكلمة ولزوم البيعة وهي مشيئة الله وتوفيقة لولاة أمر هذا الوطن الغالي داعيا الله سبحانه وتعالى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بأن يكلل مساعيهما لنهضة هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره من كيد الكائدين والمتربصين لتستمر مراحل البناء والنماء حفظ الله لهذا البلد قادته وعلمائة وزاده أمنا وإيمانا.