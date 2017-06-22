 “شيخ شمل ال عيسى بنى حمد” يهنيء ويبايع الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد    

تحدث الشيخ عمر عبدالله يعقوب ناشب حمدي أن ما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله من صدور القرارات الملكية الحكيمة التي صدرت مؤخرًا تضمنت تغيرات وزارية جديدة ذات علاقة قوية والتي تحقق وثبة في كيانات مملكتنا الغالية

وأن هذه القرارات تحمل دلالات دامغة ومعاني رائعة تجسد اهتمام القيادة بكل ما من شأنه تحقيق الرفاهية للمواطن السعودي.

وقد أصبحت المملكة اليوم كياناً وركيزةً من ركائز الأستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط

وباسمي شخصياً وباسم قبيلة “ال عيسى بنى حمد” وبقلوب مفعمة بالولاء والأخلاص والسمع والطاعة

نعلن مبايعتنا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد علي السمع والطاعة في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا ، لا نخاف لومة لائم

داعياً الله العلي القدير أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.