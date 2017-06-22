رئيس بلدية محافظة صبيا ومنسوبيها يبايعون (سمو الأمير محمد بن سلمان ) وليا للعهد

رفع رئيس بلدية محافظة صبيا الأستاذ سفر بن سعد آل زاحم الشهراني التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة تعيينه وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرا للدفاع.

وبايع الشهراني نيابة عن نفسه وعن جميع منسوبي البلدية بكافة أقسامها الإدارية والميدانية والرقابية. حيث قال نبايع سمو ولي العهد الكريم على السمع والطاعة وفق ما يقتضيه النهج الإسلامي، ممثلا في كتاب الله وسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام

وهو نهج هذه البلاد حفظها الله من كل مكروه٠

وأكد الشهراني أن القرارات التي صدرت تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على أبناءه المواطنين فى كل مكان وعلى كافة الأصعدة ودائما، مشيرا إلى أن مملكتنا الغالية وقادتها يحرصون على إتخاذ القرارات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.

وقال الشهراني لا ننسى ما حيينا ما قام به من جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود قاهر الإرهاب ومهندس الأمن، سائلا من المولى العون والتوفيق لسمو ولي العهد لما فيه خدمة الدين والوطن.