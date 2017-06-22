بلدي صبيا يبايع الامير محمد بن سلْمان وليّاً للعهد

رفع المجلس البلدي بمحافظة صبيا أصدق التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلْمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع .

حيث تحدث رئيس المجلس البلدي الأستاذ احمد قاضي قائلاً

باسمي وباسم كافة أعضاء المجلس البلدي بمحافظة صبيا نبايع ولي العهد على السمع والطاعة وفي المنشط والمكره ونبارك لسموه الثقة الملكية الكريمة باختياره ولياً للعهد مؤكداً بأنّ وحدة الكلمة بين هذا الشعب وحكومته أبرز ما يميز هذه البلاد لحمة المجتمع الّذي يكفل للوطن بعد فضل الله التنمية والبناء والحفاظ على مقدراته وفي الختام قال نسأل الله العلي القَديرْ أنْ يديم على وطننا الأمن والأمان ويحفظ ولاة أمرنا ويوفقهم ويسدد خطاهم لمّا فيه خير البلاد والعباد .