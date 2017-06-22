رئيس ومشايخ وأهالي مركز قوز الجعافرة يبايعون محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا للعهد

استقبل رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ نزار بن معدي التركي بمقر المركز اليوم الأربعاء ، جموعاً من المواطنين والمشايخ الذين حضروا لتقديم البيعة لصاحب السمو الملكي الامير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بتعيين سموه الكريم ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيرٱ للدفاع.

وقد قدم الجميع البيعة والولاء لسموه الكريم على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره راجين لولاة أمرنا ان يحفظهم الله وأن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا في هذا الوطن الطاهر المعطاء وأن يُديم على وطننا وشعبه أمنه واستقراره في ظل القيادة الرشيدة وأن يمدهم بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة هذا الوطن، الذي أسس بناؤه المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه .

وقد نقل التركي للحضور شكر وتقدير القيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مشاعرهم النبيلة

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