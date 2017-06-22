القوات السعودية تصد هجوماً للحوثيين بجازان

لقي 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي مصرعهم أمس الأربعاء على أيدي القوات السعودية وذلك عند محاولتهم الاقتراب من نقاط رقابية متقدمة قبالة الحرث والطوال بمنطقة جازان، وقامت القوات بقصف مواقعهم المتاخمة للحدود السعودية.

وقالت مصادر عسكرية، إن العناصر الحوثية حاولت التسلل إلى داخل حدود المملكة، قبل أن يتم رصدها من قبل أجهزة المراقبة قبالة قطاع الحرث والتصدي لها من قبل القوات السعودية باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وهو ما أسفر عن مقتل 7 حوثيين وإصابة آخرين.

وفي الطوال، وبحسب “الوطن”، تمكنت القوات السعودية من صد هجوم لأفراد الميليشيات وأجبرتهم على التراجع باستخدام المدفعية، ما أدى لمقتل 6 منهم وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر بحسب الصحيفة أن العناصر الذين تدفع بهم جماعة الحوثي صغار في السن ويفتقدون للتدريب والإعداد العسكري، وتزج بهم الجماعة في هذه المواجهات الخطيرة لتحقيق أي نصر إعلامي على القوات السعودية.