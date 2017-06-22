“النفايات”خطر وبائي يهدد أهالي العيدابي جراء إهمال بلديتهم

تذمر أهالي محافظة العيدابي من اﻹهمال الواضح من قبل بلديتهم وتهاونها بصحة المواطن جراء تراكم النفايات بالعديد من شوارع المحافظة حتى في شوارعها الرئيسية ماينذر بكارثة بيئية وشيكة وينقل صورة غير حضارية لزوار المحافظة رغم أبتسامتها لزوارها الا انها تخفي خلف هذه اﻹبتسامة مرارة الإهمال الذي ترك أثرا على كل شوارع المحافظة وساحاتها ومتنزهاتها.

وفي ظل هذا اﻹهمال الدائم رصدت عدسة “فيفاء اون لاين” تراكم النفايات بشكل مقزز بالسوق الشعبي للمحافظة تدل على مؤشر خطير وفقدان المسؤولية وغياب تام من قبل البلدية عن أداء الواجب المناط بها.

علماً بأن السوق الشعبي للمحافظة يرتاده المواطنين لشراء حاجياتهم وقد تتسبب هذه النفايات في إنتشار الأمراض والأوبئة بينهم.

وناشد الأهالي أمانة جازان ووزارة الشؤون البلدية والقروية الوقوف على الحجم الحقيقي لمعاناتهم وتتبع الخلل ببلدية العيدابي وإجتثاثه قبل حدوث مالا يحمد عقباه.