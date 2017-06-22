طقس المملكة المتوقع اليوم الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من مناطق المملكة.

وأشارت الهيئة إلى الحالة الجوية المذكورة تشمل مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، متوقعة أن يكون نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار مصحوباً بارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

فيما توقع تقرير هيئة الأرصاد، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة والطائف .