 طقس المملكة المتوقع اليوم الخميس | فيفاء أون لاين
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

طقس المملكة المتوقع اليوم الخميس

طقس المملكة المتوقع اليوم الخميس
فيفاء أون لاين - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من مناطق المملكة.

وأشارت الهيئة إلى الحالة الجوية المذكورة تشمل مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، متوقعة أن يكون نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار مصحوباً بارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

فيما توقع تقرير هيئة الأرصاد، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة والطائف .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*