 في جازان .. زيارة مفاجئة لمسؤول تطيح بمدير مركز صحي | فيفاء أون لاين
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

في جازان .. زيارة مفاجئة لمسؤول تطيح بمدير مركز صحي

في جازان .. زيارة مفاجئة لمسؤول تطيح بمدير مركز صحي
فيفاء أون لاين - متابعة

أُعفي مدير مركز صحي بجازان من منصبه وتلقى عددٌ من الموظفين لفت نظر، وذلك إثر زيار مفاجئة لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عايض الشهراني صباح أمس الأربعاء للمراكز الصحية بمحافظة صبيا وضواحيها.

وشهدت الزيارة أيضا توجيه إنذار لمقاول النظافة بالمركز الصحي، والتوجيه بتعميد شركة نظافة أخرى على حساب المقاول لإخلاله ببنود العقد الموقع معه.

وشملت جولة مدير صحة جازان، وفقاً لـ”الوطن” زيارة لمركز غسيل الكلى، الذي يدخله للغسيل نحو 93 مريضاً،و التقى خلالها بعض المراجعين ومرضى الكلى، واستمع لملاحظاتهم واقتراحاتهم، فيما رصدت الزيارة العديد من الملاحظات على المراكز الصحية.

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