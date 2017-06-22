في جازان .. زيارة مفاجئة لمسؤول تطيح بمدير مركز صحي

أُعفي مدير مركز صحي بجازان من منصبه وتلقى عددٌ من الموظفين لفت نظر، وذلك إثر زيار مفاجئة لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عايض الشهراني صباح أمس الأربعاء للمراكز الصحية بمحافظة صبيا وضواحيها.

وشهدت الزيارة أيضا توجيه إنذار لمقاول النظافة بالمركز الصحي، والتوجيه بتعميد شركة نظافة أخرى على حساب المقاول لإخلاله ببنود العقد الموقع معه.

وشملت جولة مدير صحة جازان، وفقاً لـ”الوطن” زيارة لمركز غسيل الكلى، الذي يدخله للغسيل نحو 93 مريضاً،و التقى خلالها بعض المراجعين ومرضى الكلى، واستمع لملاحظاتهم واقتراحاتهم، فيما رصدت الزيارة العديد من الملاحظات على المراكز الصحية.