محافظ التدريب التقني يرفع التهنئة لسمو ولي العهد

رفع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد باسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بصدور الأمر الملكي الكريم باختيار سموه وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع .

وقال الدكتور الفهيد نبايع سموه الكريم في السراء والضراء والمنشط والمكره سائلاً الله تعالى أن يسدد خطى سموه ، وأن يمده بالعون والتوفيق في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وأكد الفهيد أن الأمر الملكي الكريم يأتي تجسيدًا للرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله- في قيادة بلادنا بحكمة وُبعد نظر واستشراف للمستقبل بما يحقق الأمن والاستقرار لوطننا الغالي .

وأضاف الفهيد: إن هذه الثقة الملكية جاءت ثمرةلعمل سموه وجهوده المخلصة في خدمة الوطن والمواطنين , ولما يحفل به سجلّ سموه المشرّف بإنجازاته الوطنية المتعددة ، سائلا المولى عزّ وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.