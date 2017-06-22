بالصور .. شاهد “مصاحف” مزوّرة بمستشفى حكومي والشؤون الإسلامية تحقق

يحقق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة الجبيل، في وجود عدد من المصاحف المزورة المشابهة في تصميمها لمصحف المدينة.

وفي التفاصيل وفقاً لصحيفة “سبق” : عثر أحد المواطنين بالجبيل على ثلاث نسخ مزورة من المصحف الشريف بمسجد مستشفى الجبيل العام، وقام بتحذير الناس منها بعد صلاة التراويح؛ حيث بادر أحد موظفي المستشفى بالتحفظ على النسخ الثلاث تمهيدًا لعرضها على المسؤولين في أوقاف الجبيل.

من جهته أكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجبيل “أحمد الجراح”، أن هناك تعليمات وتعاميم مبلغة مسبقاً لأئمة المساجد والمراقبين بسحب أي مصاحف غير مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وأكد أنه تم توجيه أحد المراقبين للاطلاع على المصاحف المزورة بمسجد المستشفى وضبطها؛ تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها.

يُذكر أن المصاحف المضبوطة تبدأ بسورة المدثر وليس بسورة الفاتحة كباقي المصاحف المعتمدة.