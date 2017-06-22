بلدية مركز وادي جازان تكمل استعدادها لعيد الفطر

أنهت بلدية مركز وادي جازان بمنطقة جازان استعداداتها لعيد الفطر المبارك , باستكمال مختلف أعمال النظافة والصيانة والتزيين ابتهاجا بهذه المناسبة .

وأفاد رئيس البلدية المهندس شاكر بن محمد مباركي، أن البلدية قامت بتجهيز مصليات العيد والميادين والساحات والحدائق والمتنزهات , مبيناً استمرار أعمال الرقابة الصحية بشكل مكثف على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة بمركز وقرى وادي جازان , خاصة محلات صوالين الحلاقة والمغاسل وغيرها من المحلات , والتأكد من الالتزام بالأسعار مع وضع لافتة التسعيرة بشكل بارز .

ودعا المباركي، إلى تعاون المواطنين بالإبلاغ المباشر عن أي ملاحظات أو مخالفات، عبر الاتصال بمركز عمليات البلدية على الرقم 940.