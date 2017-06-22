 بلدية مركز وادي جازان تكمل استعدادها لعيد الفطر | فيفاء أون لاين
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

بلدية مركز وادي جازان تكمل استعدادها لعيد الفطر

بلدية مركز وادي جازان تكمل استعدادها لعيد الفطر
فيفاء أون لاين - جازان

أنهت بلدية مركز وادي جازان بمنطقة جازان استعداداتها لعيد الفطر المبارك , باستكمال مختلف أعمال النظافة والصيانة والتزيين ابتهاجا بهذه المناسبة .
وأفاد رئيس البلدية المهندس شاكر بن محمد مباركي، أن البلدية قامت بتجهيز مصليات العيد والميادين والساحات والحدائق والمتنزهات , مبيناً استمرار أعمال الرقابة الصحية بشكل مكثف على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة بمركز وقرى وادي جازان , خاصة محلات صوالين الحلاقة والمغاسل وغيرها من المحلات , والتأكد من الالتزام بالأسعار مع وضع لافتة التسعيرة بشكل بارز .
ودعا المباركي، إلى تعاون المواطنين بالإبلاغ المباشر عن أي ملاحظات أو مخالفات، عبر الاتصال بمركز عمليات البلدية على الرقم 940.

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