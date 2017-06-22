نيابة عن سمو ولي العهد .. محافظ أبو عريش يستقبل المبايعين

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، تلقى محافظ أبوعريش محمد بن ناصر بن لبده، بالمحافظة مساء أمس ، البيعة لسمو ولي العهد، من مديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل والمواطنين.

وقدم الجميع البيعة والولاء لسموه الكريم على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة وعلى العسر واليسر في المنشط والمكره لولاة الأمر -حفظهم الله- ، داعين المولى عزو وجل أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا في هذا الوطن الطاهر المعطاء.

وعد المحافظ، اختيار سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لهذا المنصب، تأكيداً على اللحمة الوطنية وسلاسة انتقال السلطة في الأسرة الحاكمة وتكاتفهم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على استقرار البلاد وأمنها وازدهارها.