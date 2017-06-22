جامعة جازان تعلن خطة القبول للعام الجامعي القادم

أعلنت جامعة جازان ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل اليوم، خطة القبول للعام الجامعي القادم 1438/1439هـ.

وحددت العمادة يوم الأحد الموافق 8 شوال القادم، موعدًا لتقديم طلبات الالتحاق بالجامعة، ويستمر حتى الـ 12 من شوال لطلاب المنح الداخلية بينما ينتهي التقديم للطلاب السعوديين في 19 من ذات الشهر.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور بركات بن حمود مكرمي، أن القبول سيكون إلكترونيًا ، داعياً الطلاب والطالبات الراغبين في التنافس على المقاعد المتاحة للقبول في الجامعة، إلى زيارة بوابة القبول الإلكتروني للاطلاع على خطة القبول لهذا العام.

وبين أن هناك بعض الكليات تشترط مقابلات وكشف طبي لذا ينبغي على المتقدمين مراجعة جميع الشروط العامة والخاصة الموضحة في خطة القبول.

وأضاف الدكتور المكرمي، أنه تم تدشين نظام الدعم الفني للقبول ليقوم بالرد على استفسارات الطلاب والطالبات خلال مرحله القبول على مدار ٢٤ ساعة ، حيث لا يحتاج المتقدم إلى زيارة عمادة القبول والتسجيل. كما حددت العمادة الرابط التالي لاستقبال الطلبات http://edugate.jazanu.edu.sa/jazan/ui/home.faces.