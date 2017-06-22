مدير ومنسوبو جامعة جازان يهنئون الأمير محمد بن سلمان باختياره ولياً للعهد

رفع معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التّهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكيّة باختياره وليّاً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.

وقال في تصريح اليوم : أتقدم باسمي ونيابة عن منسوبي جامعة جازان لسمو ولي العهد بالمبايعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره، سائلاً الله له السداد والعون والمضي قدماً على المنهج القويم الذي سار عليه مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود .

ودعا الدكتور القحطاني ، الله عز وجل ، بأن يعين سمو ولي العهد على تحمل أعباء المرحلة القادمة ومجابهة التحديات المستقبلية والنهوض بالوطن محلياً ودولياً ، لافتاً إلى أن الله قد منّ علينا في هذه البلاد بقادة ملتحمين بشعبهم وحريصين على تقديم كل ما يحتاج إليه أبناء هذا الوطن .