بلدية فيفاء تكثف جولاتها الرقابية قبيل عيد الفطر

تواصل بلدية محافظة فيفاء جولاتها الرقابية على المحلات التجارية والغذائية والمطاعم وتكثيف العمل قبيل عيد الفطر المبارك والعمل على ضبط أية مخالفات للاشتراطات واللوائح الصحية .

حيث قام البلدية ممثلة بقسم صحة البيئة بجولاتها الميدانية التفتيشية والرقابية على جميع المحلات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة , وأسفرت الجولات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات مثل سوء النظافة وعدم الالتزام بالزي الرسمي وسوء تخزين المواد ووجود عدد من المواد منتهية الصلاحية والمواد والأدوات الغير صالحة للاستهلاك والاستعمال وتم مصادرتها وتغريم المحلات المخالفة . ‬

وأكد رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن البلدية أكملت استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك وفق خطة زمنية تم إعدادها لمواصلة العمل المكثف , وطالب رئيس بلدية فيفاء بضرورة تقيد الجميع بالتعليمات الصادرة بشأن ما يتعلق بالمطاعم والمحلات التجارية والغذائية, داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي مخالفة تضر بالمصلحة العامة والمستهلك .